Ульяновск, , 08:31 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к проведению единого государственного экзамена. Всего организуют 105 пунктов сдачи ЕГЭ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2021 году ЕГЭ будут сдавать свыше 5 тыс. выпускников, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

От сдачи ЕГЭ отказались около 200 выпускников, что позволяет им сдавать государственный выпускной экзамен для получения аттестата о среднем образовании. Они продемонстрируют знания по базовым предметам — русскому языку и математике.

По данным властей, всего в Ульяновской области организуют 105 пунктов проведения экзамены, их оснастят онлайн-видеонаблюдением.

Напомним, ЕГЭ в 2021 году будут сдавать в июне, а не в июле, как было в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Сергей Морозов, который на тот момент был губернатором Ульяновской области, предложил предусмотреть единовременную выплату педагогам, чьи ученики получили 100 баллов по результатам ЕГЭ. Напомним, если в 2019 году в регионе было 39 стобалльников, то в 2020 году — 46.