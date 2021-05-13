Нур-Султан, , 08:30 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2283 новых носителя коронавируса. Об этом сообщили 13 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Алма-Ате, где выявили 597 новых случаев заражения, в Нур-Султане — 389, Карагандинской области — 250, Алма-Атинской области — 216. Общее число случаев достигло 350 591.

Отметим, третья волна коронавируса в Казахстане началась в начале марта. Стабилизация ситуация и небольшое снижение заболеваемости COVID-19 произошли в начале мая.

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