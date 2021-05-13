Токио, , 08:29 — REGNUM Полный запрет на въезд в Японию для иностранных граждан, прибывающих с территорий Индии, Пакистана и Непала, ввело японское правительство из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 12 мая сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

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Ограничение распространяется и на тех путешественников, которые имеют долгосрочные визы. Согласно решению японских властей, с 14 мая в страну не смогут въехать иностранцы, которые находились в одной из указанных стран в течение 14 дней перед вылетом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая Япония усилила контроль за прибывающими из Индии, Пакистана и Непала из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах.

Всех кто, въезжает с территории указанных государств, обязали проходить шестидневный карантин в специализированных учреждениях с возможностью продолжить его в другом месте по желанию, если тесты на SARS-CoV-2 будут иметь отрицательные результаты.

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