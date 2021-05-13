Кызыл, , 08:29 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг подписал постановления о назначении на должность руководителей министерства юстиции и службы по тарифам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На должность министра юстиции республики назначен Сергек Хертек. В 2003 году он окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Государственную полярную академию. Ранее работал адвокатом, в минфине, мэрии Кызыла и администрации Чеди-Хольского района.

Главой службы по тарифам стал Эдуард Куулар, отучившийся в 2005 году в Международном казахско-турецком университете им. Х. А. Ясави в Казахстане. Трудился в сфере экономики и логистики в республике и в городах России, работал начальником отдела учета электроэнергии в АО «Тываэнергосбыт».