Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM Власти Аргентины надеются на то, что местная лаборатория Richmond произведет в июне 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 13 мая рассказала министр здравоохранения страны Карла Виссотти в эфире телеканала Todo Noticias.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«На начальном этапе в июне у нас, возможно, будет 2 млн доз первого и второго компонентов — по 1 млн каждого», — сказала она.

Также глава минздрава Аргентины отметила, что компанией Richmond было произведено уже три партии данного препарата, который в стране будет производиться под названием «Спутник VIDA».

В то же время, по ее словам, в данный момент Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи проверяет качество этих партий.

«Если все будет хорошо, Россия начнет поставлять нам антиген для производства первого и второго компонентов, чтобы как можно скорее в нашем распоряжении оказался «Спутник VIDA», — добавила Виссотти.

Отметим, Аргентина стал первой страной в Латинской Америке, где был официально зарегистрирован «Спутник V» и где вакцинация российским препаратом началась 29 декабря минувшего года.