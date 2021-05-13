Абакан, , 08:27 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 69-летний и 75-летний мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в правительстве региона.

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С начала 2021 года в Хакасии умерли 169 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в республике выявлено 5074 носителя коронавируса, выздоровели 4722 человека.

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