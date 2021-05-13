Москва, , 08:26 — REGNUM Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) покажет макет поезда на магнитной подушке, сообщили в компании.

«В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения», — сообщили ТАСС в корпорации.

Данная технология применена в стране в первый раз. В настоящее время завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет, уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный конструктор корпорации Юрий Соломонов заявил, что в МИТ разработали поезд на магнитной подушке, способный работать в том числе в беспилотном режиме.

Авторы проекта глубоко модернизировали монорельсовую транспортную систему, созданную в начале 2000-х годов. Состав, как предполагается, будет двигаться по металлической ходовой балке либо в беспилотном режиме, либо при минимальном участии машиниста.

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