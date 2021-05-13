Москва, , 08:26 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил в России новую специальную версию Range Rover Evoque Bronze Collection. Об этом сообщает пресс-служба британской компании.

В РФ новая версия будет доступна с двумя вариантами моторов. Один из них дизельный агрегат производительностью 199 л. с., а второй — бензиновый мощностью 200 л. с.

Внешне спецсерия выделяется контрастной крышей Corinthian Bronze, «жабрами» по бокам бампера, узкой головной оптикой и эксклюзивными 20-дюймовыми колёсными дисками Satin Dark Grey с пятью сдвоенными спицами.

Покупатели смогут выбрать модель в трёх цветах кузова: Carpathian Grey, Santorini Black и Seoul Pearl Silver. Также новинка может похвастаться сдвижной панорамной крышей и анимированными указателями поворота.

Ранее в Великобритании прошли дорожные испытания нового кроссовера Range Rover Sport 2022 модельного года. В движение авто приводит двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор.

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