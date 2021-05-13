Джакарта, , 08:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны поздравляют жителей с празднованием «Идул Фитри», сообщает Kompas.

«Желаю вам счастливого «Идул Фитри». Я приношу свои извинения физически и духовно. Надеюсь, этот день станет импульсом для всех нас, индонезийцев, подняться и победить пандемию», — заявил глава государства.

Президент Индонезии планирует провести праздничную молитву в кругу семьи.

Напомним, праздник «Идул Фитри», также известный как Лебаран — это праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В 2021 году праздник выпал на 13 мая.

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