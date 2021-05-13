Кишинёв, , 08:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 12 мая выявили 224 случая заражения коронавирусом в ходе 5936 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 253 173 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 244 073 человека, в том числе 196 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 1388 пациентов с COVID-19, из которых 171 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5981 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 11 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 151 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2702 тестов. Выздоровевшими врачи признали 146 человек.

Напомним, в Молдавии идёт массовая вакцинация. Прививки делают тем, кто работает на важном производстве или при выполнении обязанностей вступает в контакт с большим количеством людей.

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