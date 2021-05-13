Чернобыль, Украина, 13 мая, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Новые ядерные реакции происходят на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает журнал Science.

Arne Müseler Чернобыльская АЭС, 4-й энергоблок

Учёные пояснили, что процессы деления наблюдаются в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала АЭС. Один из специалистов, химик Нил Хайят, сравнил это явление с тлеющими углями в мангале.

В 2016 году поверх саркофага «Укрытие», возведённого над четвертым энергоблоком электростанции, построили арочное сооружение — Новый безопасный конфайнмент (НБК). Он предотвращает попадание дождевой воды под саркофаг. Вода замедляет нейтроны и увеличивает шансы на деление урановых ядер.

Сейчас в нескольких новых местах снова накопились нейтроны. По словам Хайята, игнорировать эту угрозу нельзя, так как реакции деления могут в дальнейшем привести к выбросу ядерной энергии.

В Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины подтвердили, что плотность потока нейтронов внутри одного из помещений под реактором растёт, но этот рост не превышает установленных пределов безопасности.

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