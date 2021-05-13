Киев, , 08:25 — REGNUM Конфликт между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины можно остановить простым способом. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, ранее учёные из Нидерландов выяснили причины недовольства каждой группы населения Украины. Оказывается, украиноязычным жителям страны важно чувство безопасности, поскольку они якобы воспринимают русскоязычных как «угрозу и пятую колонну». В свою очередь, русскоязычные «чувствуют себя на Украине людьми второго сорта», рассказал Арестович.

«И нидерландцы предложили простое решение: украинцам надо дать ощущение безопасности, а русскоязычным — дать ощущение того, что они такие же граждане», — заявил представитель Украины в ТКГ.

Арестович не сообщил, как можно дать желаемые ощущения каждой группе населения.

Напомним, ранее уполномоченный по защите украинского языка на Украине Тарас Креминь рассказал, что в 2020 году в стране ликвидировали 272 русские школы, а 200 тыс. детей вынудили учиться на украинском языке.

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