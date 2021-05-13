Самара, , 08:26 — REGNUM Гроза ожидается в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, поскольку в ближайшие 1−3 часа местами по региону ожидается гроза, дождь, столбик термометра может подняться до 30 °C.

Отмечается, что ночью 14 и 15 мая в регионе осадков не ожидается, температура воздуха может прогреться до 18 °C, а днем — до 33 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 мая по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и выше.