Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:25 — REGNUM Уровень воды у Николаевска-на-Амуре начал спадать — за ночь на 0,48 метра. На утро 13 мая уровень воды находился на отметке 2,92 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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«Вода нашла себе проход, поэтому необходимость привлечения сил и средств Восточного военного округа для подрыва льда и обеспечения его скорейшего прохождения отпала. Ситуацию держим на контроле, проверяем уровни воды каждые четыре часа. В районе продолжает работать группировка спасателей, они пробудут там, пока вода полностью не уйдет из домов. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — пояснил зампредседателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Граница вскрытия Амура проходит у поселка Чныррах в Николаевском районе. У Николаевска-на-Амуре начался ледоход. В Ульчском и Николаевском районах уровни воды выше отметок категории неблагоприятных и опасных явлений на 17−90 см.

В шести населённых пунктах Николаевского района остаются подтопленными 64 жилых дома с 255 жителями. Также подтоплены 76 приусадебных участков, три участка внутрипоселковых дорог и одна межпоселковая дорога.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку в связи с паводковой ситуацией в районе и подтоплением сёл Маго и Чныррах.