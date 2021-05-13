Чита, , 08:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 13 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 672, причём 25 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 220 пациентов (+26 за последние сутки) вылечены и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 827 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 47 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за последние сутки), 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за последние сутки).

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