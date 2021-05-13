Турин, Италия, , 08:19 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 7:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Милана» хет-трик оформил нападающий Анте Ребич, дубль на счету защитника Тео Эрнандеса. Ещё по голу забили Франк Кессье и Браим Диас.

На сегодняшний день «Милан» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 75 очков. «Торино» идёт на 16-м месте с 35 очками.

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