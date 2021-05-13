Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Действующий и бывший президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев поздравили жителей республики с Ораза айт (Ураза-байрам), сообщили в пресс-службах Токаева и Назарбаева.

«Ораза айт несет в сердце каждого человека свет веры, обращает людей к добру, вдохновляет на благие дела», — сказал Токаев. По его словам, праздник содействует укреплению единства народа и солидарности в обществе.

Назарбаев сказал, что ценности праздника сплачивают Казахстан. «Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия», — добавил экс-президент.

Ураза-байрам — это исламский праздник, отмечающийся в честь окончания поста в месяц Рамадан.