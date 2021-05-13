Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 08:17 — REGNUM В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту повреждения могилы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщило управление СКР по региону.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в городе Ленинске-Кузнецком на кладбище повреждена ограда на могиле ветерана Великой Отечественной войны, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время следственными органами СУ СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По данным следствия, накануне Дня Победы родственники пришли на могилу ветерана Великой Отечественной войны и обнаружили повреждение надгробного сооружения — ограды могилы. В ходе обысков выяснилось, что расположенные рядом пункты приёма металлолома элементы надгробных сооружений от населения не принимают. Также допрошены жители, проживающие недалеко от городского кладбища. Кроме того, проводится доследственная проверка по факту ненадлежащей организации должностными лицами администрации функционирования городского кладбища и его охраны.

Расследование уголовного дела продолжается.