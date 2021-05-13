Пекин, , 08:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром 13 мая на территории китайской юго-западной провинции Юньнань. Об этом 13 мая сообщает Китайское сейсмологическое управление.

Уточняется, что сейсмологи зарегистрировали подземный толчок в 11:42 по местному времени (06:42 мск) в уезде Шидянь городского округа Баошань.

Очаг землетрясения находился на глубине 8 км. При этом информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мелонгуане, индонезийской провинции Северный Сулавеси.