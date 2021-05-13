Москва, 13 мая, 2021, 08:16 — ИА Регнум. По итогам торгов 12 мая цена на нефть марки Brent поднялась на 0,40%, до $68,93 за баррель. Повышению котировок способствовал положительный прогноз спроса на вторую половину 2021 года и данные, показавшие снижение запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 270 тысяч баррелей (б/с) в сутки, но не изменило его на второе полугодие из-за массовой вакцинации.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 1−7 мая запасы нефти упали на 426 тыс. баррелей, до 484,7 млн баррелей (прогноз был на 2,817 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей, до 236,2 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей, до 134,4 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, составив 11 млн баррелей в день.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,57 (-0,53%). Цена корректируется после вчерашнего роста, так как участники рынка проигнорировали резкое укрепление доллара на данных по инфляции.

Покупатели готовятся проходить уровень $70. Поддержка находится на уровне $67,10 за баррель нефти Brent.

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