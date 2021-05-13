Иркутск, , 08:15 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2450 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 13 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 925 человек (+120 за последние сутки).

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Госпитализирован 1141 пациент (-3 за последние сутки). Выздоровел 65 861 пациент (+139 за последние сутки). Как сообщало ИА REGNUM, ещё 274 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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