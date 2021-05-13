Манила, , 08:19 — REGNUM Антитеррористический совет Филиппин обнародовал список из 29 лиц, которые 21 апреля были признаны террористами. Резолюцию совета 13 мая опубликовала газете The Manila Times.

«Антитеррористический совет на своих заседаниях 24 февраля и 21 апреля 2021 года… утвердил два постановления, в которых десять человек из местных террористических групп и 19 членов Компартии Филиппин и её вооружённого крыла леворадикальной повстанческой группировки … определены как террористы», — говорится в документе.

В числе «коммунистической» части списка — Хосе Сисон, который является основателем Коммунистической партии Филиппин. Издание предполагает, что десять других лиц, включённых в список, принадлежат к местной структуре «Исламского государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что включённые в список лица, «их правопреемники или заинтересованные правопреемники» в течение 15 дней с момента публикации могут подать в Антитеррористический совет Филиппин запрос на исключение себя из списка террористов.

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