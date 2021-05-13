Москва, , 08:12 — REGNUM Почти половина жителей России (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Согласно результатам опроса, 53% ответили, что не перерабатывают. При этом 65% респондентов считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Отмечается, что 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную «удалёнку», 26% работают из дома всегда.

Опросы был проведён с 23 по 30 апреля 2021 года среди 616 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого сервисом SuperJob, сумма в 173 тысячи рублей в месяц позволит жителям России ощущать себя счастливыми.

В российской столице для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока достаточной будет сумма в 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей.

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