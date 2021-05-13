Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM Предолимпийский чемпионат по вольной борьбе среди женщин, проходивший в столице Бурятии Улан-Удэ, завершился. В соревнованиях 11−12 мая приняли участие 130 спортсменок из 23 регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Представительницы Бурятии завоевали две золотые медали, две серебряные и три бронзовые. Так, чемпионками стали Ирина Ологонова и Мария Кузнецова.

Как отмечается, участники и гости чемпионата высоко оценили организацию соревнований. Вице-президент федерации спортивной борьбы России Омар Муртазалиев назвал Улан-Удэ одним из лучших городов, принимавших у себя чемпионат.

«Если оценивать по пятибалльной шкале, то, я думаю, это пять с плюсом. Зрителей на трибунах много, люди очень открытые, тепло принимают всех спортсменов. Главный тренер сборной России по женской борьбе Александр Борзунов впервые в Улан-Удэ и он отметил, что это уровень чемпионатов Европы», — отметил он.

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