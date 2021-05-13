Благовещенск, , 08:10 — REGNUM В Приамурье уровень Зеи в районе Благовещенска за сутки упал на 15 см и составил 485 см, в Амуре вода отступила на 21 см до отметки 543 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По информации Амурского ЦГМС, на реках области всё ещё сохраняется повышенная водность. Тем не менее угрозы подтопления жилых домов нет.

На реках Амур и Зея уровни воды выше нормы на 0,6 — 2,1 м, на участке Кумара — Константиновка выше на 2,7−3,2 м.

На 70 см за сутки вода поднялась на Верхнем Амуре в районе села Игнашино.

«Ниже по течению на участке Джалинда — Гродеково продолжается спад уровней воды на 4 — 53 см/сутки; на участке Константиновка — Иннокентьевка сохраняется подъем уровней воды на 20−31 см/сутки», — уточнили в ведомстве.

На 6−26 см за сутки опустилась вода в реке Зея от села Мазанова до Благовещенска, а также на Селемдже от села Стойба до Богословки.

Специалисты отметили, что из-за неустойчивой погоды на малых реках продолжится паводок с подъёмом уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевске-на-Амуре прокуратура провела проверку в связи с паводковой ситуацией в районе и подтоплением сёл Маго и Чныррах.