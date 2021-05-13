Междуреченск, Кемеровская область, , 08:09 — REGNUM В Междуреченска ранее судимому 17-летнему подростку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство». Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 4 мая 2021 года подросток, находясь в алкогольном опьянении, гулял на улице в компании сверстников. У него произошла словесная ссора с 17-летним знакомым. В ходе конфликта обвиняемый ударил его ножом в живот. Присутствующая в компании девушка вызвала скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, а подозреваемый был задержан.

«Со следствием он сотрудничает, вину признает частично, утверждает, что убивать не хотел, — уточнили в СКР. — Подросток воспитывается в неполной семье, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности».

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.