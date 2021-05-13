Барнаул, , 08:08 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 13 мая 2021 года от коронавируса привились 208 492 человека (+ 2359) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 52 283 человека получили первую прививку (на 2601 меньше, чем накануне, 12 мая) и 156 209 (+4960) человек полностью привиты.

Всего в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Это на 38 300 больше, чем на 12 мая.

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