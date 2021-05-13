Уфа, , 08:10 — REGNUM Три человека получили травмы в результате ДТП с участием КамАЗа в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 12 мая между переправой «Боярка» и Николо-Березовкой столкнулись грузовик КамАЗ, за рулем которого находился 49-летний мужчина и автомобиль ВАЗ-2112, под управлением 49-летний женщины.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали водитель легковушки, два ее пассажира: 19-летняя жительница Тольятти и 39-летний житель Республики Марий Эл.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после наезда автомобиля на подростка.