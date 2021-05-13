Иерусалим, , 08:06 — REGNUM Решение одобрить расширение военной кампании Израиля в секторе Газа приняла израильская министерская комиссия по вопросам безопасности, 12 мая передала радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

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12 мая военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в секторе Газа, а также по 14-этажному зданию, в котором якобы были размещены подразделения военной разведки и инфраструктурные объекты палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что «Израиль имеет право на защиту», когда над его территорией «летают тысячи ракет». Такое мнение он выразил в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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