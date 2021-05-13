Пенза, , 08:13 — REGNUM В Пензенской области ежесуточно регистрируются летальные исходы среди пациентов, зараженных коронавирусом. За минувший день от осложнений, вызванных новым заболеванием, скончались еще четверо жителей. Всего, по информации на 13 мая, погибшими от COVID-19 числятся 710 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит»»

Скончались за последние 24 часа один мужчина и три женщины в возрасте от 50 до 84 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные условия в России в ближайшие два месяца будут определять ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране. При сухой и жаркой погоде распространение коронавируса будет снижаться и всплеска заболеваемости COVID-19 в стране удастся избежать. В противном случае непогода будет провоцировать граждан все чаще находиться в помещениях, а скопления людей в закрытых пространствах будут провоцировать новые вспышки коронавирусной инфекции.

Читайте также: Ученый заявила о связи заболеваемости COVID-19 с погодой в России