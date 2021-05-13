Рамалла , , 08:09 — REGNUM Количество жертв ударов авиации армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 69. Об этом 13 мая сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

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«Общее число погибших с начала последнего обострения (ситуации в секторе Газа) составило 69, включая 17 детей и восемь женщин по состоянию на начало четверга», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что число получивших ранения при авиаударах Израиля на данный момент составляет 390.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 65 человек стали жертвами авиаударов, которые за несколько дней нанесли по сектору Газа военно-воздушные силы Израиля.