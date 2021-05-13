Красноярск, , 08:06 — REGNUM В Красноярском крае на утро 13 мая зарегистрировано семь лесных пожаров на территории 40,4 га в семи районах: Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Каратузском, Курагинском, Нижнеингашском и Тюхтетском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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Три возгорания локализовано. По словам специалистов, угрозы распространения огня нет.

За прошедшие сутки в регионе потушили 31 лесной пожар на площади 316,7 га в 20 районах края. В тушении принимали участие 378 человек, использовавших 66 единиц техники. Авиапатрулирование проводили девять воздушных судов.

Предварительные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае было зарегистрировано три лесных пожара — в Березовском, Енисейском и Нижнеингашском районах.

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