Владивосток, , 08:12 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноармейского района, которого обвиняют в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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По версии следствия, в январе 2021 года подозреваемый изготовил видеоролик с призывами к совершению насильственных действий, в том числе убийства полицейских.

«Используя свой личный аккаунт в интернете, фигурант разместил обращение к пользователям, тем самым публично призывал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской деятельности», — пояснили в прокуратуре.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 53-летнего жителя кузбасского города Калтана возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».