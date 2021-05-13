Кызыл, , 08:03 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 12 мая состоялся траурный митинг в память о погибших в школе №175 Казани. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, местные жители возложили цветы возле Центра русской культуры и зажгли свечи.

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Собравшиеся также почтили минутой молчания память жертв трагедии. От имени тувинского народа соболезнования семьям погибших детей и народу Татарии выразил зампред правительства Олег Бады.

«Мы всегда должны быть сильными. Поэтому в целях недопущения такой трагедии с нашими детьми, с их здоровьем, сохранения их будущего мы должны сплотиться, и тогда никакая черная сила нас не возьмет. Мы вместе!» — отметил он.

Напомним, в результате стрельбы в школе №175 в Казани 11 мая погибли семеро детей. Ещё более 20 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

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