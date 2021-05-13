Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Челябинске проводится первый этап акарицидной обработки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты обрабатывают скверы, парки, кладбища и другие территории, которые посещает большое количество граждан. Также обработке подвергаются детские лагеря и спортплощадки в лесных массивах и пляжи.

Работы ведут лицензированные подрядные организации с использованием разрешённых к применению препаратов. Вещества не оказывают на организм человека неблагоприятного воздействия, отмечают в мэрии.