Барнаул, , 07:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3070 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 150 человек, +11 за последние сутки) и ОРВИ (29 467 человек, +50 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 154 (+2 за последние сутки), из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ (за последние сутки данные не изменились).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2492 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 527 человек, +68 за последние сутки) новый вирус победили 45 483 человека (+65 за последние сутки).

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