София, , 07:58 — REGNUM В Болгарии число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило один миллион человек, при этом более трети из них полностью завершили курс вакцинации. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Минздрава страны.

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«За последние сутки вакцинированы более 35 тыс. человек, а общее количество вакцинированных достигло 1 035 763 (при населении около семи миллионов), в том числе более 360 тыс. граждан получили вторую дозу вакцины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Болгарии в настоящее время прививку без предварительной записи может сделать практически любой желающий. Для обеспечения этого власти расширяют практику так называемых «зелёных коридоров».

Как сообщало ИА REGNUM, в официальных визовых центрах Болгарии в России, которые обслуживает компания VFS Global, возобновлена выдача виз гражданам РФ.

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