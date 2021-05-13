Уфа, , 07:57 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба главы региона.

«Этот праздник уходит своими корнями в глубь веков, напоминая нам через священную книгу и заветы предков о незыблемых традициях и ценностях человечества — миролюбии, гуманизме и сострадании ближнему. Его принято отмечать не только молитвенным обращением к Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он также отметил, что мусульманская умма республики вносит большой вклад в укрепление межнационального согласия, воспитание молодежи и активно участвует в общественной жизни региона.

«Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии для созидательного труда. В этот праздничный день от души желаю, чтобы в каждый дом и каждую семью вошли тепло и радость, согласие и добро, мир и благополучие!» — сообщил Хабиров.