Сува, , 07:56 — REGNUM В столице Фиджи Суве ввели строгие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«Сува и Наусори будут находиться в полной изоляции с вечера пятницы, 14 мая, до утра вторника, 18 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей этих населенных пунктов обязали оставаться дома. Также на главном острове Фиджи Вити-Леву ввели комендантский час с 18:00 до 04:00. Также в Суве на период карантина закроют все предприятия, кроме важных для жизнеобеспечения столицы Фиджи.

Отметим, что к настоящему времени на Фиджи выявили 162 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 умерли три человека, еще 106 были выписаны из медучреждений с выздоровлением.