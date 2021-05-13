Пермь, , 08:55 — REGNUM В Перми вынесен приговор пяти старейшинам местного отделения религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд признал мужчин в зависимости от роли каждого виновными в организации деятельности экстремистской организации, участии в ней, а также финансировании. Один из фигурантов уголовного дела получил семь лет лишения свободы условно. Остальные участники секты получили также условные сроки — по два с половиной года. Своей вины мужчины не признали.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделением УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, в 2017 году трое мужчин продолжали налаживать работу организации, несмотря на запрет деятельности «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России. Впоследствии к мужчинам присоединились еще двое участников. Встречи сектантов проходили в бизнес-центре, а для обряда крещения арендовали банный комплекс.