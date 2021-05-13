Дальнегорск, Приморский край, , 07:57 — REGNUM В селе Мономахово Дальнегорского городского округа 6 мая во дворе дома обнаружено тело 50-летнего мужчины с огнестрельным ранением брюшной области. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Читайте также: Белгородец расстрелял знакомого у магазина

По подозрению в убийстве задержан 44-летний местный житель, который признался, что затаив старую обиду на своего знакомого, пришёл к его дому с ружьём, чтобы убить. Подойдя к калитке забора, он увидел силуэт мужчины, выстрелил и скрылся.

Позже стрелявший узнал, что убил не того, кого хотел, так как не рассмотрел в темноте лица потерпевшего.

Подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту убийства возбуждено в отношении 44-летнего жителя Новооскольского городского округа Белгородской области. Мужчина из автомобиля несколько раз выстрелил в своего знакомого.