Абанский район, , 07:50 — REGNUM В Абанском районе Красноярского края осуждён «чёрный» лесоруб.

Как сообщили ИА REGNUM 13 мая в краевой прокуратуре, житель района признан виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

Установлено, что мужчина незаконно вырубил сосны. Ущерб окружающей среде составил почти 4 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил иск регионального минлесхоза о взыскании ущерба в доход федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае вынесен приговор в отношении «чёрного» лесоруба, который нанёс ущерб лесному фонду почти на 600 тыс. рублей.

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