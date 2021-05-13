Чебоксары, , 07:47 — REGNUM В Чувашии создадут новую спортивную школу, которая будет которая будет специализироваться на развитии игровых видов спорта. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В регионе создадут бюджетное учреждение Чувашской Республики «Спортивная школа № 11», в штате которого будут трудиться 18 человек. Согласно документу, это делается «в целях развития детско-юношеского спорта, привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом».

«Определить основной целью деятельности бюджетного учреждения обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Чувашской Республики», — говорится в постановлении.

Новая спортшкола будет размещаться в Чебоксарах по Канашскому шоссе, 29, которое закреплено за спортивной школой олимпийского резерва № 5 имени В. Н. Кочкова. В настоящее время здесь завершает капитальный ремонт.

В министерстве спорта поясняют, что вновь создаваемая организация будет специализироваться на развитии игровых видов спорта — «в первую очередь, волейбола». В ведомстве ссылаются на то, что в Чувашии волейбол является одним из массовых видов спорта в Чувашии — им занимаются более 33 тыс. человек. Отделения волейбола функционируют на базе 25 спортивных школ республики.

По словам исполняющей обязанности министра физической культуры и спорта Татьяны Рябининой, новое учреждение будет координировать работу отделений волейбола в спортивных школах и образовательных учреждениях, а также оказывать им организационно-методическую помощь.

Планируется, что набор детей в спортивную школу № 11 начнётся в новом учебном году.