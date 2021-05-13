Новосибирск, , 07:45 — REGNUM Новосибирский государственный аграрный университет получил грант Фонда содействия инновациям на массовое обучение школьников основам аграрных наук. Инновационный проект, разработанный командой НГАУ, стал первой подобной инициативой в стране и позволит массово вовлекать школьников в изучение основ сельскохозяйственных наук, сообщило министерство сельского хозяйства региона.

«Всего по России создано 19 площадок, одна из них — в НГАУ, и мы являемся кураторами всех этих площадок. Поскольку дети младшего возраста лучше усваивают информацию через интерактив, мы разработали авторскую методику, которая позволит сформировать систему знаний в области сельского хозяйства и изучить вредные виды для растений через практические задания, исследовательские работы и экскурсии», — Рассказала руководитель проекта Александра Зенкова.

Сумма гранта — около 5,5 млн рублей. На полученные средства университет обеспечит проведение региональных и финальных этапов Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021» по программе «ИнноШкольник».