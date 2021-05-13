Сараево, , 07:57 — REGNUM Глава исламской общины в Боснии и Герцеговине Хусейн Кавазович на пресс-конференции 12 мая заявил, что его страна ни за что не распадётся. Он добавил, что все те, кто думает, что Босния и Герцеговина может распасться, врут, потому что боснийцы этому будут решительно противостоять. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Кавазович отметил, что будущее, Юоснии и Герцеговины как независимого, суверенного и самостоятельного государства, — бесспорно, и вопрос в том, сколько времени предстоит потерять, пока все не поймут, что лучший путь — это работа в общих интересах на основе ценностей и взаимного уважения.

Таким образом, он прокомментировал появление различных неофициальных планов, которые ставят под сомнение нынешние границы в регионе, и даже выживание Боснии и Герцеговины. Кавазович отметил, что он не знает, кто стоит за этими фантомными документами. Он предположил, что так кто-то «прощупывает пульс», указав на возможное участие Сербии в таких компаниях.