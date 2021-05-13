Оренбург, , 07:47 — REGNUM В школах Оренбурга после трагедии, произошедшей в Казани, прошли тотальные проверки соблюдения мер безопасности в школах, сообщает пресс-служба мэрии.

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»Была проверена работа «тревожных» кнопок в образовательных организациях, целостность и работоспособность заборов, ограждений и калиток, а также изучены журналы обхода территорий, обязательные к заполнению каждые два часа. Проверки шли до поздней ночи. Их результаты станут известны в ближайшее время», — сказала начальник муницпального управления образования Лариса Бебешко.

Напомним, 11 мая в школе № 175 Казани произошло вооруженное нападение. Жертвами стрелка стали семеро детей и двое взрослых. После ЧП губернатор Оренбуржья Денис Паслер рекомендовал минобру организовать массовую проверку условий безопасности учеников и работников всех образовательных организаций региона.