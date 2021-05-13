Благовещенск, , 07:41 — REGNUM В Приамурье за прошедшие сутки произошло 11 пожаров. В Зейском районе и Зее на площади более одного гектара горела сухая растительность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в региональном управлении МЧС.

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Четыре раза за последние 24 часа пожарные подразделения выезжали на тушение мусора.

В регионе действует особый противопожарный режим. Только за 12 мая был составлен 21 протокол об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности, а с начала пожароопасного периода — 1139 протоколов на общую сумму более 2,3 млн рублей. По данным ГАУ «Амурская авиабаза», III класс пожарной опасности сохраняется в Бурейском, Благовещенском, Мазановском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Октябрьском, Свободненском и Шимановском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. На 13 мая все действующие возгорания потушены.