Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом правительства в Госдуме 12 мая. Задача по созданию «мощного и надёжного щита в сфере санитарной и биологической безопасности» поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в послании. Разработка «эпидемиологического щита» России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сведению к минимуму риска проникновения в страну опасных инфекций. Все подробности о том, как Россия борется с коронавирусной инфекцией и создаёт «санитарный щит», — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

07:41 13.05.2021 Погодные условия в России в ближайшие два месяца будут определять ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она пояснила, что этот процесс связан с конкуренцией различных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, случаи заражения которыми фиксируются в разных точках мира и уже выявлены в РФ. Читайте также: Ученый заявила о связи заболеваемости COVID-19 с погодой в России

07:42 13.05.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 62 случая. Читайте также: Уже 690 жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса

07:49 13.05.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». mz.mosreg.ru

07:58 13.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3070 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 150 человек, +11 за последние сутки) и ОРВИ (29 467 человек, +50 за последние сутки). Об этом: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек

08:08 13.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 13 мая 2021 года от коронавируса привились 208 492 человека (+ 2359) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 52 283 человека получили первую прививку (на 2601 меньше, чем накануне, 12 мая) и 156 209 (+4960) человек полностью привиты. Подробности в материале: В Алтайском крае прививку от COVID-19 получили ещё чуть более 2300 человек

08:13 13.05.2021 В Пензенской области за минувший день от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались еще четверо жителей — один мужчина и три женщины в возрасте от 50 до 84 лет. Всего, по информации на 13 мая, погибшими от COVID-19 числятся 710 человек. Читайте подробнее: В Пензенской области ещё четыре человека скончались от COVID-19

08:15 13.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2450 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 13 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 67 925 человек (+120 за последние сутки). Читайте также: В Приангарье от COVID-19 скончались уже 2450 человек

08:20 13.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 13 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 672, причём 25 из них обнаружили за последние сутки. Вместе с тем 41 220 пациентов (+26 за последние сутки) вылечены и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 827 человек (+1 за последние сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье скончались уже 827 пациентов с COVID-19

08:22 13.05.2021 За последние сутки в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, выздоровел 71 человек. Об этом сообщили 13 мая в правительстве республики. Об этом: В Хакасии COVID-19 диагностировали ещё у 26 человек

08:27 13.05.2021 Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 69-летний и 75-летний мужчины. Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 скончались ещё двое мужчин

08:34 13.05.2021 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Таким образом, жертвами коронавируса за весь период пандемии в регионе стали 869 человек. Об этом: В Бурятии растёт число жертв COVID-19

08:38 13.05.2021 Кемеровская область. Коронавирус. vk.com covid19kuzbass

08:40 13.05.2021 В Бурятии могут ввести новые ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, в последние два дня зафиксирован суточный рост числа заражённых. Об этом: В Бурятии могут вернуть ограничения из-за коронавируса

09:00 13.05.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус зарегистрировали еще у 119 жителей, пневмония диагностирована у 72 пациентов. Всего по состоянию на 13 мая подтвержден 60 631 случай заражения. Выздоровел за сутки 231 пациент, за все время — 55 605 человек. Скончались 986 жителей. Подробности в материале: В Саратовской области подтвердили ещё 119 случаев заражения коронавирусом

09:13 13.05.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 13 мая выявили 43 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 40 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 388 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили ещё 43 носителя коронвируса

09:15 13.05.2021 В Удмуртии по состоянию на 13 мая провели 1 096 796 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2230 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1704 исследования. Читайте подробнее: В Удмуртии за сутки тесты на коронавирус сдали больше 2,2 тыс. человек

09:17 13.05.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 мая прививку от коронавируса сделали 102 114 человек. Второй компонент препарата получили 71 539 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Подробности в материале: Более 102 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса

09:22 13.05.2021 В Челябинской области 12 мая выявили 97 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 61 421 заразившегося. Выздоровели 55 868. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 97 носителей коронавируса

09:49 13.05.2021 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:53 13.05.2021 В Туве с середины апреля заболеваемость COVID-19 выросла на 44,4%. Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Монгун-Тайгинского района. Читайте также: В Туве заболеваемость COVID-19 за месяц выросла на 44%

10:09 13.05.2021 91 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 588 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 34 198 человек, в том числе 112 человек победили вирус в минувшие 24 часа. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 91 случай заражения коронавирусом

10:23 13.05.2021 Последний звонок в саратовских школах прозвучит 22 мая. «Меры безопасности должны быть беспрецедентными с четко отработанным алгоритмом. Строгое соблюдение всех установок Роспотребнадзора», — поручил губернатор Валерий Радаев. Читайте подробнее: В саратовских школах в день последнего звонка усилят меры безопасности

10:26 13.05.2021 В Республике Алтай подтвердили два новых случая «ассоциированной смерти» пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в апреле скончались 76-летний житель и 81-летняя жительница Горно-Алтайска. Читайте подробнее: Число жертв коронавируса на Алтае достигло 271

10:31 13.05.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 13 мая. Подробности в материале: Ещё 14 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

10:34 13.05.2021 В Республике Калмыкия зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 13 мая. Читайте также: Ещё один житель Калмыкии стал жертвой COVID-19

10:45 13.05.2021 В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей коронавирусной инфекции, что на два человека больше, чем сутками ранее. Незначительный рост коронавирусной статистики наблюдается с первых дней после окончания майских праздников. Об этом 13 мая сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Карелии за сутки выявили 46 новых носителей SARS-CoV-2

10:58 13.05.2021 В Югре за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 13 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 46 случаев. Об этом: В Югре за сутки выявили 44 носителя коронавируса

11:09 13.05.2021 В Пермском крае минздрав призывает руководство предприятий обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства региона. «Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий — обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье», — сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Читайте также: В Прикамье предприятия призвали обеспечить иммунизацию сотрудников от COVID

11:15 13.05.2021 В Карачаево-Черкесии принял участие в прививочной кампании против коронавируса 33 591 житель республики. Более 56% из них уже получили второй компонент вакцины и являются полностью привитыми. Такие данные приводит региональный оперативный штаб по состоянию на 11 мая. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии привиты от COVID-19 33,5 тыс. человек

11:22 13.05.2021 В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных — согласно международной методологии люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью. Таких граждан России в два раза больше, чем «официально бедных» — под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума.

11:22 13.05.2021 Больше всего людей с низкими относительно своего региона доходами оказалось в богатых субъектах: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине — за приличными средними заработками скрывается высокое имущественное расслоение.

11:22 13.05.2021 А наименьшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных наблюдается в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии — разница между бедными и середняками в таких регионах фактически стирается.

11:23 13.05.2021 Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Госдумы 12 мая. duma.gov.ru

11:23 13.05.2021 За минувшие сутки в России выявили 8380 случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 мая в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом

11:29 13.05.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 2787 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы. «Подтверждено 2787 новых случаев заражения, госпитализированы 1324 человека, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе. Подробности в материале: В Москве за сутки выявили 2787 случаев заражения коронавирусом

11:32 13.05.2021 После лёгкого или бессимптомного течения коронавирусной инфекции антитела к SARS-CoV-2 сохраняются по меньшей мере 90 дней. К такому выводу пришли в лабораторной службе «Хеликс». Об этом: Антитела к коронавирусу у легко переболевших сохраняются более 90 дней

11:34 13.05.2021 За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что на семь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 13 мая сообщили в федеральном оперштабе. Суточное число новых носителей ежедневно превышает отметку в 700 случаев, начиная с 25 апреля. Читайте подробнее: В Петербурге продолжает расти суточное число новых носителей коронавируса

11:39 13.05.2021 На Камчатке неправильно начисляли выплаты стимулирующего характера медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Из-за неверных расчетов 600 медицинских работников не дополучили около 200 млн рублей. Читайте также: На Камчатке работавшим в красной зоне медикам не доплатили 200 млн рублей

11:41 13.05.2021 В Брянской области 13 мая подтверждено 62 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 39 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области коронавирус подтверждён у 39 тысяч человек

11:46 13.05.2021 В Пензенской области второй день подряд регистрируется по 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным на 13 мая, подтверждено 45 950 случаев инфицирования. Выздоровел после болезни 43 331 пациент, за сутки — 70 человек. Скончались от COVID-19 еще четверо пензенцев, всего — 710 человек. Читайте подробнее: Ещё у 75 жителей Пензенской области подтвердился коронавирус

11:49 13.05.2021 В Воронежской области подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 13 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 12 мая, сообщалось о 131 случае заражения. Об этом: В Воронежской области COVID-19 убил ещё 14 человек

11:53 13.05.2021 В Татарии за сутки зарегистрировали 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболели 33 человека. По состоянию на 13 мая всего подтверждено 20 911 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 17 868 пациентов, за сутки выписались 80 человек. Скончались за всё время 475 носителей вируса. Новых летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. Читайте подробнее: В Татарии за сутки носителями коронавируса стали 35 человек

11:55 13.05.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Томской области выявили 19 новых носителей коронавируса

11:57 13.05.2021 В Саратовской области произошли ещё четыре летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 13 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 990 человек. Читайте подробнее: В Саратовской области от COVID-19 скончались 990 человек

11:59 13.05.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это вдвое больше показателей суточного прироста от 12 мая и втрое — от 11 числа. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 в Горном Алтае за сутки удвоилась

12:00 13.05.2021 В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: Ещё 50 жителей Чувашии заразились коронавирусом

12:01 13.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 мая, сообщалось о 94 новых носителях инфекции. Новые случаи заражения нашли в 28 муниципалитетах. Подробности в материале: В Краснодарском крае выявили 95 новых носителей коронавируса

12:04 13.05.2021 На Камчатке последние звонки в школах и профессиональных образовательных организациях пройдут с коронавирусными ограничениями. Читайте также: На Камчатке последние звонки в школах пройдут с ковидными ограничениями

12:06 13.05.2021 В Ленинградской области второй день подряд регистрируют высокую смертность от COVID-19. За минувшие сутки список летальных исходов от осложнений, вызванных этой болезнью, пополнился еще 12 смертями. Об этом 13 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Ленобласти второй день подряд регистрируют высокую смертность от ковида

12:07 13.05.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 199 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки выявили менее 200 носителей коронавируса

12:07 13.05.2021 В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 подтвердили уже 87 492 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном оперативном штабе. По данным на 13 мая 2021 года, в регионе за минувшие сутки зафиксировали 95 носителей коронавируса. Для сравнения, 12 мая регистрировали 93 носителей. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили почти 87,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:10 13.05.2021 В Волгоградской области 13 мая выявлено 92 носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 93 пациента, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области выявлены ещё 92 носителя коронавируса

12:12 13.05.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая. Об этом: В Ростовской области скончались ещё 23 ковид-пациента

12:12 13.05.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 96 заражений коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее, сообщает 13 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. Добавим, суточный показатель выписанных пациентов в связи с выздоровлением (109) превышает число выявленных на сутки фактов заражения (96). С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 723 носителя коронавируса. Излечились от коронавирусной инфекции 50 338 человек. Число жертв заболевания в Прикамье достигло 2297. За последние сутки подтвердили девять смертей. Об этом: В Прикамье выявлено 96 новых заражений коронавирусом

12:17 13.05.2021 Ещё около 10 тысяч жителей Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 мая. Об этом: В Ростовской области завершили вакцинацию ещё около 10 тысяч человек

12:19 13.05.2021 В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения корнавирусом, данные за сутки опубликованы 13 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 12 мая, сообщалось о 98 новых носителях инфекции. Подробности в материале: В Крыму выявили 99 новых носителей коронавируса

12:21 13.05.2021 В Оренбургской области за сутки выявили 60 заражений коронавирусом. Суточный показатель держится на том же уровне, что и днём ранее, сообщает 13 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 43 125 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2200,34 факта заболевания. Об этом: В Оренбуржье жертвами COVID-19 стали ещё пять человек

12:35 13.05.2021 В Красноярском крае за сутки подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 человек. Об этом сообщили 13 мая в краевом оперативном штабе. Читайте также: От COVID-19 вылечились ещё 100 жителей Красноярского края

12:37 13.05.2021 Коронавирус. Мировая статистика. vk.com covid2019_official

12:39 13.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 13 мая. Днём ранее, 12 мая, в регионе было зарегистрировано 54 случая. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 760 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса

12:44 13.05.2021 В Саратовской области на 13 мая привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается 214 294 человека. За сутки в вакцинации поучаствовал 3521 житель. Вторым компонентов антиковидной вакцины привили 148 090 человек, за сутки — 2739 граждан. Читайте также: В Саратовской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 214 тыс. человек

12:46 13.05.2021 За последние сутки в Красноярском крае скончались девять пациентов с коронавирусом, сообщили 13 мая в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё девять человек

12:53 13.05.2021 Первым из биатлонистов сборной России привился от коронавируса призёр сочинской Олимпиады Евгений Гараничев. Об этом: Гараничев первым из российских биатлонистов привился от COVID-19

12:53 13.05.2021 То, как сказались длительные майские каникулы на ситуации с коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, станет понятно через две недели. Пока регион по заболеваемости ковидом находится на плато. Читайте подробнее: Ленобласть находится на плато по заболеваемости COVID-19

12:55 13.05.2021 В Нижегородской области по состоянию на 13 мая выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 121 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 588 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 123 носителя коронавируса

13:21 13.05.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения. Читайте также: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 14 жителей

13:21 13.05.2021 В Ульяновске городская поликлиника № 4 открыла новый пункт вакцинации в ТЦ «Альянс». Ранее дополнительные пункты заработали в основных корпусах медицинского учреждения. Всего в Ульяновской области работают 42 стационарных и семь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.

13:31 13.05.2021 В Белгородской области 13 мая выявлен 61 носитель коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 86 пациентов, трое скончались. На вакцинацию от COVID-19 поданы 2246 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области выявили 61 носителя коронавируса

13:40 13.05.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 13 мая, за минувшие сутки выявлено 68 новых носителей коронавируса. Днём ранее — 71 случай. Читайте также: В Новосибирской области выявили уже более 42 тысяч носителей коронавируса

13:56 13.05.2021 В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались еще двое пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Общее число случаев летального исхода в регионе к 13 мая достигло 90, сообщили в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Карачаево-Черкесии увеличилось до 90 число скончавшихся от COVID-19

13:57 13.05.2021 В Ярославскую область 13 мая поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Всего в регион привезли 1620 доз вакцины. Они будут распределены между больницами городов региона. Читайте также: В Ярославской области появилась вторая вакцина от COVID-19

14:09 13.05.2021 Специалисты Центра им. Гамалеи уже получили образец индийского штамма коронавируса и в ближайшее время начнут проверять эффективность «Спутника V» против него. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнем проверять [эффективность вакцины «Спутник V» на указанном штамме] сывороткой от наших вакцинированных», — сказал Гинцбург. Читайте также: Центр Гамалеи изучит эффективность «Спутника V» против индийского штамма

14:13 13.05.2021 107 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Всего по области выявили 62 977 случаев заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 107 новых носителей коронавируса

14:13 13.05.2021 Ряд компаний, создавших вакцины от COVID-19, уже начал испытания своих препаратов на детях. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «[Для испытания вакцины «Спутник V»] на детях надо получить разрешение. Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17-ти и 13-ти лет», — сказал Гинцбург. Подробности в материале: Гинцбург призвал начать испытания «Спутника V» на детях

14:16 13.05.2021 В Северной Осетии приняли участие в вакцинации против коронавируса уже 35 774 жителя. При этом вторым компонентом вакцины привиты 25 445 человек, сообщили 12 мая в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Читайте подробнее: В Северной Осетии прививки от COVID-19 сделали 35 тыс. жителей

14:17 13.05.2021 Срок годности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» увеличили на два месяца. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Он [срок годности «Спутника V»] будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было», — сказал Гинцбург. Об этом: Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев

14:19 13.05.2021 В Курганской области к 13 мая подтверждены 34 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 33 случая. Подробности в материале: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 34 человек

14:26 13.05.2021 В Северной Осетии последний звонок в школах республики прозвучит 22 мая. Он пройдет в традиционном формате, но с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила 12 мая врио министра образования и науки Людмила Башарина в прямом эфире в соцсети Instagram. Читайте также: В Северной Осетии определились с датой последнего школьного звонка

14:30 13.05.2021 В Рязанской области 13 мая подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после выздоровления 46 пациентов, трое скончались. Подробности в материале: В Рязанской области подтвердили 43 новых случая заражения коронавирусом

14:51 13.05.2021 В Подмосковье 952 человека повторно сдали антиковидную плазму, которая необходима пациентам с тяжелой формой COVID-19. Об этом 13 мая сообщается на сайте правительства Московской области. Как отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп, две трети доноров, сдавших антиковидную плазму, возвращаются для повторной донации. При этом в регионе есть доноры, сдавшие плазму более десяти раз. Читайте подробнее: Почти тысяча доноров повторно сдали антиковидную плазму в Подмосковье

14:55 13.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили ещё 53 носителя коронавируса

15:03 13.05.2021 Коронавирус. Москва. vk.com covid2019_official

15:20 13.05.2021 В Москве пассажиры общественного транспорта почти 410 тыс. раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Читайте также: В Москве назвали число выявленных нарушений масочного режима в транспорте

15:33 13.05.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 18 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявлено 17 носителей коронавируса

15:36 13.05.2021 Краткосрочные и длительные свидания приостановлены в двух исправительных колониях и СИЗО-3 Белгородской области. Причиной ограничения стали случаи заражения коронавирусом в учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального УФСИН. Читайте подробнее: В белгородских колониях из-за коронавируса приостановили свидания

15:44 13.05.2021 Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава региона Радий Хабиров. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба республики. Так, детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования разрешают въезд и выезд организованных групп детей на территорию Башкирии и за ее пределы для отдыха и оздоровления при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Подробности в материале: Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

15:53 13.05.2021 В Ставропольском крае принято решение об открытии дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Они будут созданы при высших учебных заведениях региона. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба. Читайте подробнее: На Ставрополье пункты вакцинации откроют в вузах

16:10 13.05.2021 В Архангельской области полный вакцинальный комплекс от COVID-19 прошли более 68 тысяч человек. План по вакцинации в регионе выполнен на 20%. Подробности в материале: Более 68 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19

16:10 13.05.2021 В Саратовской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 87% медиков. Заболеваемость среди них сократилась в три-четыре раза. На 13 мая план по вакцинации выполнен на 17,8%. При этом 50,6% от общего количества привитых составляют жители старше 60 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области привили от коронавируса почти 90% медиков

16:11 13.05.2021 В Саратовской области на сегодняшний день зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом у 693 пациентов акушерско-гинекологического профиля, из них 168 рожениц и 525 беременных. Госпитализация потребовалась 332 женщинам, в том числе 230 беременным. В стационарах в настоящее время находятся четыре пациентки акушерско-гинекологического профиля, на дому наблюдаются семь беременных. В реанимации саратовской горбольницы №10 лежит в тяжелом состоянии беременная женщина с коронавирусом. Об этом заявил 13 мая министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Читайте подробнее: Саратовские врачи спасают беременную женщину с COVID-19

18:24 13.05.2021 В Курской области 13 мая зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — столько же, сколько было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 311 заражённых коронавирусом. Скончались 753 человека. Об этом: В Курской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом

18:26 13.05.2021 В Липецкой области 13 мая подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 636 положительных результатов исследований. 687 человек скончались. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлены 59 новых носителей коронавируса

18:39 13.05.2021 Во Владимирской области 13 мая подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 638 носителей вируса. За весь период скончались 1144 человека. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлено 55 носителей коронавируса

18:42 13.05.2021 В Тамбовской области 13 мая подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 64 носителя вируса. За весь период скончались 499 человек. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки выявлены 37 новых носителей коронавируса

18:46 13.05.2021 В Астраханской области 13 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 492 положительных результата исследования. За весь период 746 человек скончались. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом

21:03 13.05.2021 Вакцинация против COVID-19 в Москвской области. mz.mosreg.ru

22:25 13.05.2021 Израиль передал российской стороне проект соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Подробности в материале: Россия и Израиль готовят соглашение о признании сертификатов вакцинации

22:58 13.05.2021 Бизнес-сообщество Мордовии предложило смягчить или снять ограничения в работе кафе и ресторанов. Врио главы региона Артем Здунов отметил, что снятие ограничений возможно при выполнении ряда обязательных условий. Подробности в материале: Всех сотрудников кафе и ресторанов Мордовии вакцинируют от коронавируса

02:25 14.05.2021 На Камчатке началась проверка размещённой в СМИ информации о недоплатах медикам, работавшим с пациентами в условиях пандемии коронавируса. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. Читайте также: На Камчатке проверяют информацию о недоплатах медикам

03:45 14.05.2021 В Магаданской области 14 679 человек уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом: На Колыме завершили вакцинацию от коронавируса более 14 тыс. человек

05:19 14.05.2021 В Ульяновской области под наблюдением в условиях пандемии коронавируса находятся более 8,6 тыс. человек. Об этом: В Ульяновской области выявлено ещё 77 носителей коронавируса

05:28 14.05.2021 С начала пандемии в Якутии сделано 1 077 512 тестов, зарегистрировано 36 635 носителей коронавируса, более 33 тыс. человек выздоровели, скончались 625 пациентов. Читайте подробнее: В Якутии жертвами COVID-19 стали ещё три человека

05:29 14.05.2021 У большинства иностранных студентов, у которых ранее выявлено заражение коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме. Подробности в материале: Ульяновские врачи оценили состояние иностранных студентов с коронавирусом

05:49 14.05.2021 В Приамурье, по информации портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 12). За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 473 человек Об этом: В Приамурье выявили ещё 16 носителей коронавируса

06:02 14.05.2021 За последние сутки в Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, по сравнению с показателями аналогичного дня прошлой недели увеличилось на 39,85%. В медучреждениях 13 мая зафиксировали 1095 таких случаев. Подробности в материале: Предчувствие третьей волны: в Петербурге ковида стало больше на 40%

06:19 14.05.2021 Власти Петербурга обеспокоены снижением темпов вакцинации от коронавирусной инфекции: доля полностью привитых двумя компонентами вакцины до сих пор не достигла даже 10% от численности населения, при том что в городе достаточно и самой вакцины, и пунктов вакцинации. Подробности в материале: В Петербурге доля полностью привитых от коронавируса до сих пор меньше 10%

06:49 14.05.2021 Средняя продолжительность жизни людей из-за перенесенного заболевания COVID-19 сокращается на 1,5−2 года, 13 мая заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По словам биолога, речь идет о ситуации в развитых странах. «Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5−2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — сказала эксперт, слова которой цитирует РИА Новости. Читайте также: Биолог заявила о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни

07:03 14.05.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 14 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3080 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 168 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (29 512 человек, +45 за последние сутки). Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали уже более трёх тысяч человек

07:04 14.05.2021 В Оренбургской области от коронавирусной инфекции прививку сделал 101-летний житель Акбулака, сообщает региональный минздрав. В ведомстве отметили, что ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Никифоров с начала пандемии соблюдает режим самоизоляции. После прививки пожилой оренбуржец чувствует себя хорошо. Читайте также: От COVID-19 привился 101-летний оренбуржец

07:11 14.05.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 14 мая 2021 года от коронавируса привились 211 910 человек (+ 3418) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Также известно, что 50 399 человек получили первую прививку (на 1884 меньше, чем накануне, 13 мая) и 161 511 (+5302) человек полностью привиты. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее четырёх тысяч человек

07:16 14.05.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2458 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 14 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 040 человек (+115 за последние сутки). Читайте подробнее: В Приангарье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

07:21 14.05.2021 В Еврейской АО практически ежедневно умирают носители коронавируса, при том что регистрируются единичные новые случаи заболевания SARS-CoV-2. Читайте также: В Еврейской АО ежедневно пополняется список жертв COVID-19

07:31 14.05.2021 В Якутске не будут проводить в привычном формате последние звонки и выпускные вечера в школах. Об этом: В Якутске не будет традиционных последних звонков и выпускных вечеров

07:35 14.05.2021 В Пензенской области по состоянию на 14 мая погибшими от COVID-19 числятся 715 человек. Скончались за последние 24 часа четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 63 до 84 лет. Читайте также: В Пензенской области ещё пять человек скончались от COVID-19

07:39 14.05.2021 Первичный осмотр и измерение температуры перед вакцинацией против COVID-19. Николай Хижняк © ИА REGNUM

07:49 14.05.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 14 мая, за прошедшие сутки было выявлено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев. Читайте также: В Кузбассе число носителей коронавируса превысило 36 тысяч

07:53 14.05.2021 На Сахалине за последние сутки выявили в два раза меньше носителей коронавируса, чем днём ранее. За весь период пандемии, по данным на 13 мая, инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 700 человек. Подробности в материале: На Сахалине резко сократилось число выявляемых носителей коронавируса

08:02 14.05.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 37 551. Читайте подробнее: В Бурятии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

08:06 14.05.2021 В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных исхода от COVID-19. В апреле скончались 66-летняя жительница Горно-Алтайска и жительница Усть-Канского района 80 лет. Подробности в материале: Ещё две жительницы Алтая стали жертвами COVID-19

08:15 14.05.2021 В России интерназальная вакцина против COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году. Об этом 15 мая заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте также: В центре Гамалеи назвали сроки регистрации назальной вакцины от COVID-19

08:23 14.05.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 14 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 432 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии выявили ещё 44 носителя коронавируса

08:24 14.05.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 429 человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались двое жителей Удмуртии

08:26 14.05.2021 В Удмуртии по состоянию на 14 мая провели 1 100 303 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3507 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2230 исследований. Читайте также: Больше 1,1 млн жителей Удмуртии сдали тесты на коронавирус

08:27 14.05.2021 На Сахалине за сутки очередь желающих сделать вакцину от коронавируса увеличилась ещё на 197 человек. Всего в островном регионе записались на прививку по данным на 13 мая уже 40 732 жителя. Читайте подробнее: Более 40 тыс. человек стоят в очереди на вакцинацию от COVID-19 на Сахалине

08:27 14.05.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 мая прививку от коронавируса сделали 102 943 человека. Второй компонент препарата получили 72 789 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: В Удмуртии почти 103 тыс. человек сделали прививку о коронавируса

08:43 14.05.2021 Ежегодное единовременное пособие на покупку защитных средств предложил ввести для пенсионеров депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР). Об этом говорится в его письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает 14 мая RT. Сухарев предлагает выплачивать пенсионерам по 10 тыс. рублей каждый год перед началом осеннего эпидемиологического сезона. Об этом: В Госдуме предложили ввести выплаты пенсионерам на маски

08:44 14.05.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 27 новых носителей коронавируса, сообщили 14 мая в правительстве региона. Подробности в материале: В Хакасии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом

08:45 14.05.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 14 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 700, причём 28 из них обнаружили за последние сутки. Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 скончался ещё один пациент

08:46 14.05.2021 В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании против коронавируса более 217 тыс. человек. Вакцинация проводилась все праздничные дни в мае, открыты дополнительные прививочные пункты, в том числе в крупнейших вузах края. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье привились от коронавируса 217 тыс. жителей

08:50 14.05.2021 А кто-то готов вакцинироваться, но ждёт конкретную вакцину. Иллюзия выбора. Официальных комментариев нет! Читайте: Выбор без альтернативы. Сколько вакцин от COVID-19 доступно в Москве

08:53 14.05.2021 Официальные данные Минпросвещения: в 9 школах в 9 регионах РФ сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.

09:02 14.05.2021 В Республике Алтай суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом достиг максимума за последние полтора месяца. За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых носителей. Читайте подробнее: На Алтае зафиксирован максимальный с конца марта прирост больных COVID-19

09:07 14.05.2021 В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 118 жителей, среди них пневмония диагностирована у 78 пациентов. Всего по состоянию на 14 мая выявлено 60 749 случаев заражения. Выздоровели за сутки 208 пациентов, за все время — 55 813 человек. Скончались с начала наблюдения 990 жителей. Читайте подробнее: Ещё у 118 жителей Саратовской области выявили коронавирусную инфекцию

09:10 14.05.2021 К предложению ввести в России систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавируса, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») относится скептически. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил: «Введение системы поощрения пассажиров является одним из способов стимулирования прививочной кампании. Не секрет, что темпы вакцинации в России значительно ниже, чем в США и ведущих европейских странах. Данное предложение вполне разумное, в том числе и по причине планируемого вовлечения преимущественно экономически активного населения, интенсивно перемещающегося по стране и за ее пределами — то есть, по существу потенциальных распространителей эпидемии…» Читайте подробнее: Врач не верит в целесообразность бонусов за прививку от COVID-19 пассажирам

09:25 14.05.2021 Известие о том, что наличие неврологических осложнений шестикратно повышает риск смерти от коронавируса, достаточно сильно смутило кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутата Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал его «дискутабельным»: »Относительно шестикратного увеличения риска смерти при наличии неврологических осложнений коронавирусной инфекции — мне этот вывод представляется весьма дискутабельным. Авторы исследования заявляют, что подобный риск имеет место даже у пациентов с вполне безобидными проявлениями — наподобие потери вкуса. Учитывали ли авторы при анализе смертности наличие у пациентов с коронавирусной инфекцией наряду с неврологическими расстройствами характер и выраженность поражения дыхательной и сердечно-сосудистой систем?..» Читайте также: Врач не верит в симптомы, «шестикратно повышающие» смертность от COVID-19

09:25 14.05.2021 59-летний мужчина и 93-летняя женщина скончались от COVID-19 в Хакасии. Об этом сообщили 14 мая в правительстве республики. Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё два пациента с коронавирусом

09:30 14.05.2021 Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» формирует гуморальный иммунный ответ у 96,88% привитых этим препаратом здоровых людей. При этом выраженный рост титра антител у лиц с предшествующим иммунитетом к коронавирусу отмечается уже на десятый день после вакцинации, указано в инструкции к вакцине. Читайте также: Эксперты оценили эффективность «Спутника Лайт» для переболевших COVID-19

09:31 14.05.2021 В Якутии не менее 50% численности работников исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений для недопущения распространения коронавирусной инфекции с 13 мая переведены на дистанционный режим работы. Об этом: В Якутии бюджетников массово переводят на «удалёнку»

10:11 14.05.2021 Мобильный пункт вакцинации в Севастополе. sev.gov.ru

10:13 14.05.2021 По данным Роспотребнадзора, на 14 мая проведено свыше 132,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

10:14 14.05.2021 За последние сутки проведено 369 тысяч тестов на коронавирус.

10:14 14.05.2021 Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая 2021 года остаются 499 142 человека.

10:14 14.05.2021 Мошенники широко пользуются пандемией коронавирусной инфекции в целях обмана граждан. Не исключением стали и прививки, которые в середине апреля начали делать на дому маломобильным гражданам в Москве. Так, злоумышленники под видом работников социальной защиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19. Читайте также: Мошенники в Москве взяли на вооружение вакцинацию от COVID-19 на дому

10:28 14.05.2021 В Воронежской области на 14 мая более 245 тыс. жителей сделали прививки от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 201 тыс. человек. «Уже более 245 тысяч воронежцев сделали прививку от коронавируса. Из них двукратно — более 201 тысячи. К сожалению, коронавирус никуда не исчез, и если мы хотим обезопасить себя, близких и родных, вакцинацию нужно проходить», — заявил губернатор Александр Гусев. Об этом: Более 200 тыс. воронежцев завершили вакцинацию от коронавируса

10:38 14.05.2021 В настоящее время резистентных к препаратам или иммунитету штаммов нового коронавируса пока не существует, однако «рано или поздно» они появятся. Такое мнение 14 мая высказал профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова вирусолог Михаил Щелканов. Подробности в материале: В РФ предупредили о возможном появлении резистентных штаммов коронавируса

10:46 14.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 14 мая. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек. Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки обнаружили 13 носителей коронавируса

10:47 14.05.2021 Две платформы, позволяющие быстро адаптировать вакцины против новых штаммов коронавируса, разработали российские специалисты. Об этом сообщил 14 мая директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте также: В России разработали две платформы для быстрой адаптации вакцин

10:53 14.05.2021 В Кемерове прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 49 774 горожанина. В их числе 20 130 — в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает мэрия муниципалитета. Читайте также: Почти 50 тысяч жителей Кемерова привились от коронавируса

11:01 14.05.2021 В Москве резкий рост числа заболевших. В столице за сутки выявлено 3818 новых заболевших COVID-19. Для сравнения: днём ранее было 2787.

11:01 14.05.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 мая. Читайте также: Число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 360

11:02 14.05.2021 По всей России за сутки выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах.

11:02 14.05.2021 Результат майских праздников?

11:03 14.05.2021 Итого по всем регионам за сутки: 🔸Москва — 3818 🔸Санкт-Петербург — 739 🔸Московская область — 648 🔸Ростовская область — 204 🔸Воронежская область — 127 🔸Нижегородская область — 126 🔸Иркутская область — 120 🔸Саратовская область — 118 🔸Республика Саха (Якутия) — 106 🔸Самарская область — 103 🔸Красноярский край — 102 🔸Свердловская область — 102 🔸Республика Крым — 101 🔸Пермский край — 97 🔸Челябинская область — 97 🔸Краснодарский край — 96 🔸Волгоградская область — 89 🔸Республика Башкортостан — 89 🔸Ленинградская область — 85 🔸Ярославская область — 79 🔸Ульяновская область — 77 🔸Пензенская область — 76 🔸Тверская область — 75 🔸Новосибирская область — 74 🔸Белгородская область — 67 🔸Алтайский край — 66 🔸Курская область — 65 🔸Кемеровская область — 65 🔸Ивановская область — 62 🔸Оренбургская область — 61 🔸Брянская область — 60 🔸Кировская область — 60 🔸Омская область — 59 🔸Липецкая область — 58 🔸Тюменская область — 56 🔸Ставропольский край — 54 🔸Калужская область — 53 🔸Калининградская область — 53 🔸Смоленская область — 52 🔸Архангельская область — 52 🔸Владимирская область — 52 🔸Орловская область — 50 🔸Астраханская область — 50 🔸Республика Чувашия — 50 🔸Тульская область — 49 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 47 🔸Республика Карелия — 46 🔸Рязанская область — 45 🔸Удмуртская Республика — 43 🔸Республика Дагестан — 41 🔸Вологодская область — 40 🔸Новгородская область — 39 🔸Мурманская область — 35 🔸Республика Бурятия — 35 🔸Тамбовская область — 35 🔸Курганская область — 34 🔸Республика Татарстан — 33 🔸Псковская область — 32 🔸Хабаровский край — 30 🔸Республика Мордовия — 29 🔸Приморский край — 29 🔸Костромская область — 28 🔸Республика Хакасия — 27 🔸Республика Коми — 26 🔸Забайкальский край — 25 🔸Севастополь — 23 🔸Томская область — 23 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 19 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 17 🔸Республика Марий Эл — 15 🔸Амурская область — 15 🔸Республика Калмыкия — 14 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 14 🔸Сахалинская область — 13 🔸Республика Алтай — 10 🔸Республика Ингушетия — 10 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 10 🔸Республика Адыгея — 9 🔸Чеченская Республика — 9 🔸Камчатский край — 8 🔸Республика Тыва — 5 🔸Магаданская область — 4 🔸Чукотский автономный округ — 2 🔸Еврейская автономная область — 1

11:07 14.05.2021 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 9462 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 9462 новых случая заражения коронавирусом

11:08 14.05.2021 За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9462 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 9462 случая заражения коронавирусом

11:11 14.05.2021 В Республике Карелия после майских праздников продолжает фиксироваться небольшой суточный рост новых выявленных носителей. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 48 новых носителей случаев инфекции, что на два случая больше, чем сутками ранее. Читайте также: В Карелии отмечен ежедневный рост новых носителей коронавируса

11:18 14.05.2021 В Пензенской области зарегистрированы за сутки 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным на 14 мая, подтверждено 46 026 случаев инфицирования. Выздоровели после болезни 43 408 пациентов, за сутки — 77 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, всего — 715 человек. Подробности в материале: В Пензенской области выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

11:19 14.05.2021 В Краснодарском крае подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 мая, сообщалось о 95 новых пациентах. Читайте также: В Краснодарском крае выявили 96 новых носителей коронавируса

11:21 14.05.2021 За минувшие сутки в Москве результаты исследований подтвердили 3818 случаев заражения коронавирусом, сообщает 14 мая оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В Москве выявили коронавирус ещё у 3818 человек. Это максимум с января

11:23 14.05.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 мая в федеральном оперштабе. Этот показатель — на два случая меньше, чем в предыдущие сутки. Смертность при этом повысилась. Об этом: В Петербурге выявили 739 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:23 14.05.2021 Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве может быть связан с майскими праздниками и общением людей между собой. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Николай Малышев. «Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость — это пила, то больше, то меньше», — сказал Малышев. Подробности в материале: Инфекционист объяснил рост случаев заражения коронавирусом в Москве

11:23 14.05.2021 Исследования показали, что коронавирусы, как правило стабильны, и мутируют не слишком быстрыми темпами. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. Причем речь идет не только о SARS-CoV-2, но и о других коронавирусах, которые изучались ранее. Об этом: Онищенко оценил угрозу новых штаммов коронавируса

11:24 14.05.2021 В Нижегородской области по состоянию на 14 мая выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 115 714 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 126 новых носителей коронавируса

11:26 14.05.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 14 мая, за минувшие сутки было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 68 случаев. Об этом: В Новосибирской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

11:26 14.05.2021 В Республике Крым подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 13 мая, сообщалось о 99 новых носителях. Читайте подробнее: В Крыму коронавирус унес жизни ещё пяти человек

11:27 14.05.2021 В Татарии всего по состоянию на 14 мая подтверждено 20 944 случая инфицирования коронавирусом. За сутки зарегистрировали еще 33 носителя инфекции. Выздоровели с начала наблюдения 17 923 пациента, за сутки выписались 55 человек. Скончались за все время 478 носителей вируса. Среди пациентов с COVID-19 за сутки произошло три новых летальных исхода. Об этом: В Татарии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом

11:29 14.05.2021 В Челябинской области за 13 мая выявили 96 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили 61 517 заразившихся. Выздоровели уже 55 966 пациентов. Об этом: В Челябинской области выявили ещё 96 носителей коронавируса

11:30 14.05.2021 За минувшие сутки в Ленинградской области выявили 85 новых инфицированных коронавирусом, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Об этом: В Ленобласти подтвердили 85 новых случаев коронавируса

11:31 14.05.2021 В Брянской области 14 мая выявлено 60 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 79 человек, скончались от осложнений два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области за сутки выявили 60 носителей коронавируса

11:31 14.05.2021 Ситуация с мутациями коронавируса SARS-CoV-2 в Индии имеет опасную особенность. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что в Индии на данный момент распространение и мутации коронавируса носят неконтролируемый характер. Подробности в материале: Онищенко рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

11:35 14.05.2021 В Югре за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 14 мая региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 44 случая. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 47 человек

11:40 14.05.2021 Задача гражданина — вакцинироваться, не выбирая конкретного препарата. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что гражданам не стоит выбирать среди имеющихся вакцин какую-то конкретную. Подробности в материале: Онищенко призвал не выбирать вакцины: «Это не ваше дело»

11:40 14.05.2021 В Саратовской области за сутки жертвами коронавируса стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 69 до 88 лет. По данным облминздрава на 14 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 995 человек. Об этом: В Саратовской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

11:45 14.05.2021 В Чувашии выявлено ещё 50 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте также: В Чувашии переболели COVID-19 более 91% пациентов

11:46 14.05.2021 Министерство образования Магаданской области разработало рекомендации с учетом дополнительных мер безопасности, которые позволят родителям дошкольников и старшеклассников посетить выпускные утренники, вечера и последние звонки. Читайте подробнее: Власти Колымы рассказали, как пройдут выпускные и последние звонки в школах

11:53 14.05.2021 В Перми у группы иностранных студентов выявлен коронавирус. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ведомство держит на контроле ситуацию с заболеваемостью среди студентов из Индии. В рамках обследования в конце апреля — начале мая ПЦР-тесты показали положительный результат у четырех студентов. Все они были изолированы. В настоящее время самочувствие молодых людей хорошее, клинические проявления отмечены в виде ОРВИ либо бессимптомно. Об этом: В Перми у студентов из Индии выявлен коронавирус

11:54 14.05.2021 В Ульяновской области подтверждено ещё 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом есть новые летальные исходы. Читайте также: За сутки в Ульяновской области умерли четыре пациента с коронавирусом

12:02 14.05.2021 В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 9462, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В РФ выявили максимальное число заражений коронавирусом с 20 марта

12:03 14.05.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 97 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее, сообщает 14 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 820 носителей коронавируса. Выздоровели 50 436 человек. От коронавирусной инфекции в Прикамье скончались 2305 человек. За последние сутки подтвердили восемь летальных исходов. Читайте подробнее: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё восемь человек

12:07 14.05.2021 В Волгоградской области 14 мая подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 1590 человек, выписаны после лечения ещё 90 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили ещё 89 случаев заражения коронавирусом

12:12 14.05.2021 Депутаты фракции ЛДПР предложили ввести выплаты для пенсионеров для приобретения масок, однако ранее «Справедливая Россия» призывала правительство РФ осуществлять такие выплаты всем категориям граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая. Подробности в материале: В Госдуме предложили ввести выплаты на маски для всех

12:17 14.05.2021 Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия предложила свою вакцину от ковида всем партнерам по линии ООН, «двадцатки» и других объединений.

12:21 14.05.2021 В Курганской области к 14 мая подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 17 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая. Читайте подробнее: В Кургане за сутки выявлено 33 носителя коронавируса

12:24 14.05.2021 В Курской области 14 мая зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 37 тыс. 376 заражённых коронавирусом. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом

12:27 14.05.2021 В Республике Алтай последние несколько дней отмечается рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за четыре дня выявлен 31 носитель в Горно-Алтайске и пяти районах республики. Об этом: «Мы все расслабились» — на Алтае угрожают вернуть строгие запреты

12:34 14.05.2021 В Оренбургской области выявлено ещё 61 заражение коронавирусом, что на одно больше предыдущего суточного показателя, сообщает 14 мая оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 43 186 носителей коронавируса. Среди них 6,6% — это дети, 59% — оренбуржцы в возрасте от 18 до 60 лет, остальные — пожилые люди старше 60 лет Читайте также: В Оренбуржье выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом

12:34 14.05.2021 Спасо-Преображенский мужской монастырь на острове Валаам в Карелии начал принимать паломников, сообщила 14 мая старший методист Паломнической службы монастыря Ирина Матвеева. Она пояснила, что в этом году отменены почти все санитарные ограничения, только в помещениях гостей просят находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию. Читайте подробнее: Валаамский монастырь открыл паломнический сезон

12:40 14.05.2021 В Пензенской области по состоянию на 14 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 75,1%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 909,4 тыс. пензенцев, проведено свыше 970,6 тыс. исследований. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6086 жителей, сняли с коронавирусного учета 128 618 человек. Подробности в материале: В Пензенской области на коронавирус обследовали более 75% населения

12:44 14.05.2021 89 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 677 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 34 316 человек, в том числе 118 человек победили вирус в минувшие 24 часа. Подробности в материале: В Башкирии вакцинацию от COVID-19 прошли более 215 тысяч человек

12:48 14.05.2021 Самыми активными в Карелии в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции признаны жители пенсионного возраста — 54,8% от общего числа вакцинированных в регионе составляют лица старше 60 лет. Об этом: Пенсионеры Карелии активнее других прививаются от ковида

12:48 14.05.2021 В Кемеровской области есть случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявили главный кузбасский специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева и начальник отдела охраны здоровья взрослого населения минздрава Елена Образцова. Об этом: Кузбасские медики сообщили о риске повторного заражения коронавирусом

12:54 14.05.2021 В Курской области по состоянию на 14 мая зарегистрировано 757 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти. Читайте также: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

12:54 14.05.2021 Для предотвращения распространения коронавируса достаточно массово привить граждан из числа групп риска. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. «Если мы сосредоточимся на группе риска по медицинским показателям — лицам старше 60 лет и на группе риска по профессиональным показателям — молодые работающие специалисты, журналисты, работники торговли, сотрудник метрополитена, врачи, учителя», — сказал Онищенко. Подробности в материале: Онищенко рассказал, как предотвратить распространение коронавируса

12:59 14.05.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 14 мая. Днём ранее, 13 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 813 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 53 носителя коронавируса

13:15 14.05.2021 Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной. Об этом 14 мая заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам вице-мэра, уровень заболеваемости COVID-19 в столице неизбежно будет изменяться как в сторону снижения, так и повышения. Подробности в материале: Вице-мэр Москвы назвала ситуацию с коронавирусом напряженной

13:16 14.05.2021 За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 59 человек. Об этом сообщили в областном оперативном штабе. Читайте также: В Омской области выявили почти 60 новых носителей коронавируса

13:23 14.05.2021 Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали ещё два человека, сообщили 14 мая в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Омской области скончались уже более 1400 пациентов с коронавирусом

13:39 14.05.2021 На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял также 17 случаев. Подробности в материале: На Ямале число суточных заражений остаётся стабильным

13:46 14.05.2021 Прививку от COVID-19 сделал уже 181 181 житель Омской области. Об этом сообщили 14 мая в региональном оперштабе. Читайте подробнее: В Омской области от коронавируса привились более 180 тысяч человек

13:51 14.05.2021 В Липецкой области 14 мая подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 692 положительных результата исследований. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 58 новых носителей коронавируса

13:53 14.05.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 690 человек. Читайте подробнее: В Липецкой области скончались 690 пациентов с COVID-19

14:05 14.05.2021 Суточные колебания числа заражённых коронавирусом являются закономерностью в условиях стабилизации эпидпроцесса. Об этом журналистам заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — сказала Пшеничная. Читайте также: Роспотребнадзор прокомментировал колебания числа заражённых коронавирусом

14:08 14.05.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки скончались три пациента с с COVID-19

14:09 14.05.2021 Во Владимирской области 14 мая подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 690 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлено 52 носителя коронавируса

14:12 14.05.2021 Во Владимирской области по состоянию на 14 мая зарегистрировано 1146 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены две смерти. Читайте также: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19

14:17 14.05.2021 В Рязанской области 14 мая выявлено 45 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. Читайте также: В Рязанской области выявили 45 новых носителей коронавируса

14:20 14.05.2021 Число вакцинированных новосибирцев, по данным на сегодня, 14 мая, составило более 430 тысяч человек. Из них полный курс завершили более 178 тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство. Читайте также: В Новосибирской области выросли показатели вакцинации от коронавируса

14:21 14.05.2021 В Тамбовской области 14 мая подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 99 носителей вируса. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 35 новых носителей коронавируса

14:23 14.05.2021 103 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба оперативного областного штаба. Сообщается, что всего в регионе было выявлено 63 080 случаев заражения этой инфекцией. При этом в минувшие 24 часа по области была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19, а всего скончались 1692 человека. Об этом: В Самарской области за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

14:26 14.05.2021 За последние сутки в Красноярском крае умерли восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 14 мая в краевом оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё восемь ковид-пациентов

14:31 14.05.2021 Количество петербуржцев, получивших обе дозы вакцины от коронавирусной инфекции, превысило 500 тыс. человек. Тем временем в Петербург поступило еще 15 000 доз вакцины «Спутник V». Об этом: В Петербурге полностью привили от коронавируса более полумиллиона человек

14:32 14.05.2021 В Астраханской области 14 мая подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 540 положительных результатов исследования. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом

14:34 14.05.2021 В Белгородской области 14 мая подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 130 пациентов, зарегистрирован один летальный исход. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 3783 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области подтвердили 67 новых случаев заражения коронавирусом

14:40 14.05.2021 За весь период пандемии в Томской области скончались 417 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом: В Томской области скончались уже 417 пациентов с коронавирусом

14:42 14.05.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что от коронавируса привились около 1,3 млн москвичей.

14:42 14.05.2021 Он также уточнил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но уровень заболеваемости пока высокий.

15:06 14.05.2021 В Псковской области из-за обнаружения заболевших COVID-19 закрыто восемь классов в трех школах. Карантинные ограничения по коронавирусу введены в четырех группах четырех дошкольных учреждений. Читайте подробнее: В Псковской области из-за COVID-19 закрыто восемь классов трех школ

15:14 14.05.2021 Анализ на коронавирус. (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

15:21 14.05.2021 В Москве ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной, несмотря на небольшой рост числа новых случаев, сообщил 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Вести.Москва». Об этом: Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

15:21 14.05.2021 В Ставропольском крае число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 1426. За прошедшие сутки скончались от осложнений, полученных после заражения опасной инфекцией, еще пять жителей края. Как сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе, уже несколько месяцев ежедневно в регионе фиксируется по 4−5 случаев смерти пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: На Старополье ежедневно фиксируется по пять случаев смерти от COVID-19

15:29 14.05.2021 В медицинские учреждения Подмосковья поступил инновационный отечественный препарат «Артлегиа» для лечения пациентов с COVID-19 среднетяжелой формы. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области. Это лекарство включено во временные методические рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Препарат разработан группой компаний «Р-Фарм» и передан медицинским организациям Подмосковья в рамках благотворительной кампании. Читайте также: Инновационный препарат от COVID-19 поступил в Подмосковье

15:30 14.05.2021 В Дагестане коронавирус подтвердился еще у 41 жителя республики. Общее число носителей инфекции приближается к регионе к 33 тыс. человек, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Дагестане число носителей коронавируса приближается к 33 тыс. человек

15:39 14.05.2021 В Кабардино-Балкарии продолжается снижение прироста числа заразившихся коронавирусом. За месяц, начиная с середины апреля 2021 года, показатель выявленных новых заболевших снизился почти вдвое. Так, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 19 жителей региона, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Кабардино-Балкарии вдвое снизился прирост числа ковид-пациентов

15:49 14.05.2021 В Карачаево-Черкесии число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось за последние сутки еще на два человека. Общий показатель смертности от этого опасного заболевания достиг 92. С 5 мая в регионе случаи летального исхода регистрируются ежедневно, сообщили 14 мая в федеральном оперативном штабе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии еще два пациента скончались от COVID-19