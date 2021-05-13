Мадрид, , 07:37 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Атлетико» голы забили полузащитник Янник Карраско и нападающий Анхель Корреа. У «Реал Сосьедада» отличился хавбек Игор Субельдия.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе команды 80 очков. «Реал Сосьедад» идёт на пятом месте с 56 очками.

Читайте также: «Барселона» потеряла очки в матче с «Леванте»