Тиба, Япония, , 08:00 — REGNUM В Японии соседняя с Токио префектура Тиба не планирует выделять в больницах отдельные места для заболевших COVID-19 участников предстоящей летней Олимпиады. Об этом губернатор префектуры Тосихито Кумагаи заявил 13 мая в ходе пресс-конференции.

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«Я не думаю, что мы будем выделять или предоставлять в приоритетном порядке больничные койки для участников Олимпиады, чтобы их при этом не могли использовать жители нашей префектуры», — сказал Камагаи. Он подчеркнул, что участники Олимпийских игр могут обслуживаться в общем порядке при отсутствии большого числа тяжёлых больных. В любом случае первоочередное внимание будет уделено жителям Тибы.

Накануне о подобном решении заявил губернатор Ибараки, также соседствующей с Токио. По мнению главы этого региона, в ситуации пандемии проведение Олимпиады этим летом вообще не является обязательным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компании BioNtech и Pfizer смогли достичь соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о предоставлении своих препаратов для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 атлетов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

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